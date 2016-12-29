Минобороны России: Расшифровка "черных ящиков" Ту-154 займет не менее 10 суток

Расшифровка «черных ящиков» разбившегося в Черном море Ту-154 займет не менее 10 суток, окончательные выводы по причинам крушения будут сделаны не ранее чем через 30 суток, сообщил журналистам начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

«Сегодня мы в комиссии имеем параметрический накопитель информации и речевой. Со вчерашнего дня продолжается детальная расшифровка и изучение тех материалов, которые в этих накопителях имеются. Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток», — сказал Байнетов, которого цитирует РИА Новости.

«Мы смогли собрать большую группу профессионалов, экспертов, и с помощью этих специалистов мы надеемся в ближайшее время выйти на причины авиационного происшествия», — добавил он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.