Подчиненные полковника ГУСБ Тимченко пишут рапорты на увольнение

Сразу два высокопоставленных офицера ГУСБ в Петербурге написали рапорты на увольнение из органов. Прощание со службой последовало после задержания их шефа, начальника отдела собственной безопасности МВД Юрия Тимченко.

Как стало известно «Фонтанке», желание уволиться изъявили замы арестованного по делу о взятке 100 млн подполковник Виталий Федосов и полковник Александр Дьячук. Формально они отгуливают отпуск, но после него не вернутся на службу в 17-й отдел («Запад») РУСБ ГУСБ МВД, которым, опять же формально, все еще руководит Тимченко.

Виталий Федосов упоминался «Фонтанкой» в связи с задержанием двух петербуржцев по делу о посредничестве во взяточничестве на 100 млн рублей.

Глава местного ГУСБ Юрий Тимченко был арестован Смольнинским судом. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (тоже 100 млн рублей) от представителей компании «Деловые линии» за покровительство.