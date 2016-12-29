Давивший людей грузовик в Берлине остановил бортовой компьютер

Бортовой компьютер, установленный на грузовике, въехавшем в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, помог избежать гораздо больших жертв. Об этом сообщает Spiegel Online.

Машина была оснащена системой, в которой интегрированы видеокамера и радар. Электроника обнаруживает препятствия и отдает команду на торможение в случае, если водитель не реагирует на предупреждающий сигнал в течение одной секунды.

После того, как фура въехала на рынок и начала давить людей и торговые павильоны, компьютер остановил грузовик.

19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.

Амри удалось скрыться с места нападения. Спустя четыре дня он был застрелен итальянскими полицейскими в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).