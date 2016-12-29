Останки жертв катастрофы Ту-154 выбросило на берег в Адлере

Останки жертв катастрофы Ту-154 обнаружены в районе береговой черты в Адлере. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В ходе патрулирования береговой линии обнаружены несколько фрагментов тел погибших», — отметил собеседник агентства. По его словам, на месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и следователи.

По информации источника, все обнаруженные обломки самолета подняты из воды. Всего найдено более 1,8 тысячи фрагментов Ту-154. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.

Ту-154 МО РФ разбился в Чёрном море у Сочи ранним утром 25 декабря. Погибли все находившиеся на его борту – 92 человека.