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29.12.2016 12:20

Более трети европейцев хотят выхода своих стран из ЕС

Более трети европейцев выступают за выход их стран из ЕС, а 60% считают это нецелесообразным, хотя и уверены, что страны блока переживают политический кризис, пишет Le Monde со ссылкой на результаты опроса WIN/Gallup International.

36% европейцев выступают за выход из состава ЕС вслед за Великобританией, что на 3% больше, чем в 2015 году. За год доля желающих выхода из ЕС уменьшилась во Франции, Бельгии и Германии, однако выросла в Греции и Финляндии.

При этом более 90% греков заявили, что Греция переживает политический кризис. Такого же мнения насчет своих стран придерживаются 82% французов, 79% итальянцев, 62% немцев.

Опрос проводился среди 14,9 тыс. жителей 15 стран ЕС с 25 ноября по 7 декабря.

Источник: RNS


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