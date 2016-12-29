Движение по Фонтанке от Итальянской до Инженерной открыли

Только что в Петербурге запущено движение по набережной Фонтанки от Итальянской до Инженерной улицы, сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Подрядчик выполнил работы на 9 месяцев раньше срока.

Проезд вдоль Фонтанки был закрыт для автомобилистов с июля 2015-го года. Набережную за 350 млн рублей ремонтировал «Геоизол» по заказу Дирекции транспортного строительства КРТИ. Предполагалось, что компания завершит работы в сентябре 2017-го. Однако подрядчик пересмотрел производственный график, использовал больше техники, пояснили в комитете.

На дороге нанесена разметка, подключены светофоры.