За празднующими Новый год петербуржцами присмотрят несколько тысяч сотрудников Росгвардии

В новогодние праздники более 6 тысяч сотрудников вневедомственной охраны и ОМОНа будут следить за порядком в Петербурге и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга 29 декабря сообщает о том, что сопровождать празднующих Новый год в центре города будут 230 сотрудников ОМОН. В рождественскую ночь работать будут 120 человек из отряда особого назначения.

Все праздничные дни в Росгвардии готовы выезжать на вызовы 294 группы задержания вневедомственной охраны, а это около 5900 сотрудников.

Также к охране правопорядка будут привлекаться частные охранные предприятия.

В пресс-службе петербургского главка добавили, что в новогоднюю ночь общественный порядок в местах праздничных гуляний будут обеспечивать более 1200 полицейских.