Китай потратит на расширение сети высокоскоростных железных дорог полтриллиона долларов

Китай планирует потратить 3,5 трлн юаней ($503 млрд) на расширение сети высокоскоростных железных дорог к 2020 году в целях поддержания роста и улучшения и сообщения внутри страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на брифинг Канцелярии Госсовета, прошедший в Пекине.

Планируется создать сеть высокоскоростных железных дорог общей протяженностью более 30 тыс. км, которая соединит 80% крупных городов. Городская транзитная система будет также расширена на 3 тыс. км.

Китайское правительство привлечет частные инвестиции для финансирования междугородних и региональных железных дорог, пишет агентство со ссылкой на слова администратора Национальной железнодорожной администрации Китая.