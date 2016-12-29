ГК «ЦДС» передала 200 книг пациентам детской больницы №19 им. К. А. Раухфуса

В преддверии Нового года в детской городской больнице № 19 им. К.А. Раухфуса прошла акция «Книги – детям».

ГК «ЦДС» от имени своего социального проекта – конкурса «Звезда Удачи» – и ИД «Аргументы и факты» подарили маленьким пациентам больницы 200 книг «Петербургские семейные сказки».

Яркая и красочная книга выпущена ИД «Аргументы и факты». В неё вошли волшебные истории, которые придумали читатели газеты со всей страны. Книга сказок проиллюстрирована рисунками участников всероссийского детского творческого конкурса «Звезда Удачи», который на протяжении шести лет проводит «ЦДС».

«Мы хотим поддержать детишек, оказавшихся в больнице перед Новым годом, и надеемся, что сказки смогут порадовать ребят, а, может быть, кто-то вдохновится примером сверстников и сам что-то нарисует или напишет. Мы всегда рады новым талантам на нашем конкурсе и, возможно, в следующую книгу войдут уже их работы», – рассказал Михаил Медведев, директор ГК «ЦДС» и учредитель конкурса «Звезда Удачи».

В знак благодарности заместитель главного врача по внебюджетной деятельности Анна Медведева провела для гостей увлекательную экскурсию по музею больницы, в котором хранятся уникальные экспонаты, в том числе и фолианты, принадлежащие основателю – Карлу Андреевичу Раухфусу.

Медицинское учреждение было открыто в 1869 году и на сегодняшний день является единственной детской многопрофильной больницей в историческом центре Санкт-Петербурга.

ГК «ЦДС» — один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на протяжении 17 лет успешно работает в сфере жилищного строительства. На счету компании более 40 завершенных проектов новостроек, реализованных самостоятельно и в партнерстве с другими строительными компаниями.

В настоящее время «ЦДС» ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 17 жилых комплексах. Это готовые и строящиеся дома, а также проекты комплексного освоения территории.

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