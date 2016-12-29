Захарова ответила на угрозу новых санкций США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление по поводу угроз администрации США ввести новые антироссийские санкции "из-за кибератак РФ".

"Уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила. С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами «дипломатического характера» и даже диверсиями против наших компьютерных систем. Причем этот последний «новогодний привет» от команды Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие «кибератаки из Москвы».

Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про «русских хакеров», которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях.

Но только правда о срежиссированной Белым домом провокации рано или поздно всё равно выйдет наружу. Да это уже происходит. Как еще 8 декабря сообщили американские СМИ, государственный секретарь штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что власти региона проследили, откуда исходила хакерская атака на его электронную систему подведения итогов голосования вскоре после выборов. Следы привели к компьютерному адресу в Министерстве внутренней безопасности США. Данную информацию спешно постарались прикрыть потоком новых антироссийских обвинений, не содержащих ни единого доказательства.

Остается лишь добавить, что если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", – заявила Мария Захарова.

Возможно, администрации Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу «после нас хоть потоп», добавила она.