Приставы Петербурга готовят «коллекторский отдел»

УФССП РФ по Петербургу занялось организацией нового отдела, который с 1 января 2017 года будет вести реестр компаний, имеющих право требовать у петербуржцев возврата долгов.

Петербургские приставы, согласно информации, размещенной на их сайте 29 декабря, уже подготовили для себя плацдарм, на который с 1 января потянутся коллекторские агентства. В УФССП компании будут включать в госреестр и выдавать юрлицам соответствующие документы. Кроме того, закон предполагает, что приставы будут контролировать деятельность по возврату просроченной задолженности компаний, зарегистрированных в реестре, а нелегальные конторы – штрафовать. К слову, суммы штрафов для тех, кто не получит заветных документов от УФССП, для юрлиц могут достигнуть 2 млн рублей, а для физических — 500 тысяч рублей.

Напомним, указ о передаче полномочий приставам был подписан президентом РФ 15 декабря 2016 года, однако надзирать за отраслью УФССП должно было разрешить постановление правительства. Участники рынка сомневались, что такой документ появится до Нового года, но премьер-министр Дмитрий Медведев 21 декабря подписал необходимые бумаги.