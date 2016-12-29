Министр труда: 15 млн граждан России работают нелегально

В России порядка 15 млн трудоспособных граждан работают нелегально, сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

«Есть вообще проблема полной нелегальщины, что называется, вы знаете, мы тоже постоянно эти цифры приводим, и они тоже везде звучат. По нашим данным, за 15 млн человек, которые находятся в трудоспособном возрасте, если мы не считаем при этом мам, которые воспитывают детей, инвалидов, военнослужащих, студентов… не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть мы не видим в переучете, что за них уплачиваются страховые платежи», — рассказал Топилин.

Он подчеркнул, что это серьезный негативный фактор для формирования пенсионных прав и финансирования медицины.

«За них не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права. Таких людей — 15 млн. Это очень серьезный такой негативный фактор с точки зрения формирования будущих пенсионных прав, финансирования медицины, потому что все это выпадающие доходы», — добавил он.