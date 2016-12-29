На Кузьминском шоссе горела кухня «Русского застолья»

В Петербурге утро ресторана «Русское застолье» на Кузьминском шоссе прошло с огоньком: спасатели тушили возникший на кухне пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила 29 декабря в 9:14. Загорелась обстановка на кухне ресторана «Русское застолье». Пятнадцать огнеборцев справились с огнем в 09:50. Пострадавших нет.

В самом «Русском застолье» «Фонтанке» сообщили, что возгорание на кухне на работу никак не повлияло, ресторан открыт, столы накрывают.