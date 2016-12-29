Рогозин вручил российский паспорт украинскому ученому

Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле, перешедшим на работу в систему российского ОПК. Торжественная церемония состоялась перед началом заседания коллегии ВПК.

Решение о предоставлении гражданства Российской Федерации было принято по просьбе руководства коллегии ВПК РФ, получившей обращение холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). С марта 2016 года ученый работает на одном из заводов холдинга, сообщает РИА Новости.

«Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях», — пояснил Рогозин.

Вице-премьер отметил большой опыт научной работы доктора физико-математических наук Гашененко, который с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).

«Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам», — объявил Рогозин.

По его словам, в России «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины».

Вице-премьер отметил, что, видя происходящее на Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. «Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу», — подчеркнул Рогозин.

Ранее вице-премьер неоднократно высказывался за активное привлечение квалифицированных кадров из Крыма и Украины на предприятия ОПК России. По мнению Рогозина, предоставление российского гражданства и возможностей для продолжения работы позволит отрасли сохранить уникальных специалистов.