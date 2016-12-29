Космодром Восточный могут обесточить из-за долгов на 17 млн

Из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя» энергетики пригрозили обесточить некоторые объекты строительства космодрома Восточный, сообщается на сайте Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

Уточняется, что долги генподрядчика за электроэнергию составляют 17 млн рублей.

В ДЭК отметили, что 15 декабря руководству «Дальспецстроя» было направлено уведомление об ограничении электроэнергии, но погашения долга не последовало. По этой причине 26 декабря на нескольких объектах были применены ограничения.

Энергетики намерены усилить санкции 9 января, так как не видят «со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации». Ограничения могут затронуть некоторые объекты космодрома.

Ранее суд приговорил к четырем годам колонии общего режима директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, признанного виновным в растрате 1,1 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный.