Сотрудница «Билайна» в Петербурге похитила у компании 150 тысяч на кредит для приятеля

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Анне Сальниковой. Во время инкассации в одном из офисов ПАО «ВымпелКом» женщина похитила 150 тысяч рублей, чтобы помочь приятелю погасить кредит.

О признании Сальниковой виновной 29 декабря сообщает горпрокуратура. В конце лета в один из офисов «Билайна» (ПАО «Вымпелком») приехали инкассаторы. Специалист обслуживания и продаж компании Анна Сальникова участвовала в процессе передачи денег. Правда, отдать решила не все, и не по указанию руководства, а по просьбе своего знакомого. Вероятно, девушкой руководили романтические чувства, ведь надо было спасать молодого человека из долговой ямы. Похищенные Сальниковой 150 тысяч пошли на оплату чужого кредита.

Однако, когда девушку на присвоении денег поймали, в содеянном она раскаялась. И даже помогала расследованию.

Судьи над девушкой сжалились и назначили ей условный срок в полтора года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Деньги «Билайну» по решению суда придется вернуть.