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29.12.2016 10:48

«Группа ЛСР» становится еще ближе к покупателям квартир

«Группа ЛСР» становится еще ближе к покупателям квартир
ПАО «Группа ЛСР»

Напоминаем, что сделать первый шаг к покупке квартиры можно прямо из торгового комплекса. Задать вопросы по жилым комплексам крупнейшего застройщика в Санкт-Петербурге и сразу забронировать понравившуюся квартиру можно в двух торгово-развлекательных центрах: «Галерея» и «МЕГА Парнас».

Консультационные пункты в торговых центрах позволяют петербуржцам не тратить время на поездку в офис компании, а параллельно с покупками либо походом в кинотеатр или ресторан пообщаться с представителем «Группы ЛСР», узнать об акциях и квартирах в наличии. Важно, что понравившийся вариант можно забронировать прямо на месте.

Стенд «Группы ЛСР» в ТРЦ «Галерея» в самом центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте, 30а находится на третьем этаже со стороны центрального входа.

В «МЕГА Парнас» найти точку продаж также не составит труда: она расположена рядом с фудкортом.

До конца декабря у застройщика действует акция «2017 скидок» на все объекты в Санкт-Петербурге классов комфорт и бизнес. Сумма скидки зависит от количества комнат в приобретаемой квартире.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»


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29.12.2016 10:48

«Группа ЛСР» становится еще ближе к покупателям квартир

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ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2016 10:48
«Группа ЛСР» становится еще ближе к покупателям квартир
Напоминаем, что сделать первый шаг к покупке квартиры можно прямо из торгового комплекса. Задать вопросы по жилым комплексам крупнейшего застройщика в Санкт-Петербурге и сразу забронировать понравившуюся квартиру можно в двух торгово-развлекательных центрах: «Галерея» и «МЕГА Парнас».
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