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29.12.2016 11:09

На благотворительном губернаторском приёме собрали 7 млн для лечения детей

В Таврическом дворце состоялся благотворительный новогодний прием под патронатом губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, на котором было собрано почти 7 миллионов рублей.

Обращаясь к гостям вечера, Полтавченко подчеркнул, что петербургская традиция проводить в канун Нового года благотворительные приемы была возрождена в прошлом году. «Всех вас объединяет доброта души, стремление от всего сердца помогать ближнему. Вам свойственна та высокая социальная ответственность, которая всегда отличала петербуржцев, искренне преданных своему делу и любимому городу», – сказал губернатор.

На приёме было собрано около 7 миллионов рублей. Как сообщили в аппарате губернатора, эти средства будут направлены на лечение детей в случаях, когда его нельзя профинансировать из городского бюджета.


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