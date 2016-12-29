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29.12.2016 10:50

«Роснефть» получила разрешение купить у АФК «Система» компанию «Таргин»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Роснефть» о приобретении 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин», говорится в сообщении на сайте ведомства.

О том, что «Роснефть» подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% акций «Таргин», стало известно 21 декабря 2016 года. А уже 26 декабря «Роснефть» и АФК «Система» объявили о заключении сделки, в рамках которой «Система» уступает принадлежащий ей пакет акций нефтесервисной компании за 4,1 млрд руб.

Предварительная цена сделки совпадает с той, по которой в 2013 году «Система» выкупила нефтесервисные активы «Башнефти», на чьей базе позднее и был создан «Таргин». Однако после проведения due diligence окончательная цена сделки может быть скорректирована.

Компания «Таргин» была создана на базе 11 нефтесервисных компаний, которые «Система» в 2013 году выкупила у принадлежащей ей тогда «Башнефти». В декабре 2014 года контрольный пакет «Башнефти» по решению Арбитражного суда Москвы был изъят у «Системы» и передан государству, но «Таргин» остался за «Системой» и продолжил выполнять подряды «Башнефти».

По итогам 2014 года выручка «Таргина» составила 27,5 млрд руб., в 2015 году она снизилась до 25,5 млрд руб. В конце ноября «ВТБ Капитал» оценивал компанию на сумму свыше 10 млрд руб.

 

 

Источник: РБК


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