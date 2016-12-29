В Афинах выпал снег

Снегопад начался в Афинах в 3.00 (4.00 мск) и продолжался до 7.00, за это время высота снежного покрова составила 3-4 сантиметра.

Снег — крайне редкое явление в Афинах, он выпадает раз в несколько лет, в отличие от горных районов Греции.

Однако особо больших проблем снегопад в столице не вызвал — на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах снежная каша, которая не сильно сказалась на дорожном движении. Транспортный поток движется, хотя и медленнее, чем обычно.

Вместе с тем снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта. На некоторых маршрутах автобусов отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии афинского метро ограничено движение поездов — они ходят от Пирея лишь до станции «Ирини» возле Олимпийского стадиона.

Тяжело в эти дни приходится бездомным, количество которых в последние годы сильно выросло. Для них мэрия Афин накануне открыла два пункта для обогрева и ночевок.

Афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса работает в обычном режиме, отмены полетов не было, хотя на сайте аэродрома висит предупреждение об ухудшении погоды и просьба к пассажирам уточнять расписание полетов авиакомпаний перед выездом из дома.