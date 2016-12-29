Петербуржец умер после употребления спиртосодержащей жидкости

В Петербурге устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, употребившего спиртосодержащую жидкость. Его труп найден в подъезде жилого дома.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 декабря на проспект Обуховской Обороны была вызвана скорая помощь мужчине, который лежал без сознания в подъезде 107-го дома. От него разило спиртом. Медики доехать не успели. Неизвестный умер.

Поквартирный обход дал полицейским немало информации. Они нашли местного жильца, который признал в умершем своего недавнего собутыльника по имени Виталик и уточнил, что знакомство состоялось три дня назад у станции метро «Елизаровская», а на Обуховской Обороны была распита спиртосодержащая жидкость.

Труп мужчины отправлен на вскрытие. Судебные медики определят причину смерти.

Сегодня стало известно, что количество жертв «Боярышника» в Иркутске продолжает расти. Зафиксированы 76 летальных случаев, количество пострадавших превышает 120 человек.