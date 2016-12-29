Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Накануне он был арестован.

Как сообщили «Фонтанке» в Дзержинском суде, с ходатайством о заключении под стражу вышло ГСУ СК Петербурга.

«Из предоставленных в суд материалов следовало, что Израйлиту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», – уточнили в Дзержинском суде.

Судья Лариса Бражникова ближе к ночи 28 декабря удовлетворила ходатайство следствия. Валерий Израйлит отправлен в СИЗО на 25 суток, до 21 января 2017 года.

По данным «Фонтанки», бизнесмен обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных на порт.

По уточненной информации, ФСБ занимается оперативным сопровождением дела, возбужденного Следственным комитетом на основе собранных чекистами материалов.