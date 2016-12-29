Разбойники в масках взяли кассу автозаправки в Старой Деревне

Вооруженные налетчики связали кассиров и забрали из кассы АЗС "Фаэтон" в Приморском районе Петербурга 66 тысяч рублей.

Как стало известно "Фонтанке", двое неизвестных в масках ворвались на автозаправку "Фаэтон" на Липовой аллее, 12, в четыре утра 28 декабря. Угрожая ножом и пистолетом, мужчины связали кассиров заправки пластиковыми стяжками. Тревожная кнопка не работала, и налетчики, похитив из кассы 66 тысяч рублей, беспрепятственно скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".