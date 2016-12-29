Турист из Японии пропал в Петербурге

Петербургскую полицию попросили разыскать туриста из Японии. Он исчез на перегоне метро между «Электросилой» и «Технологическим институтом».

Как стало известно «Фонтанке», днем 28 декабря в полицию на метрополитене обратилась петербурженка, которая не дождалась на встрече своего знакомого – гражданина Японии. Мужчина живет на Московском проспекте и должен был приехать на «Технологический институт». По словам девушки, иностранец точно вошел на станцию метро «Электросила», но до пункта назначения не доехал.

По данным «Фонтанки», предварительные поиски результата не дали. Японца не задерживали, в происшествиях на метрополитене он не участвовал, в ДТП в качестве пешехода не попадал.