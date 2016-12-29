Список жертв «Боярышника» по-прежнему растет

По уточненным данным, 76 человек погибли в Иркутской области от отравления средством для ванн «Боярышник», заявил 29 декабря глава Минздрава региона Олег Ярошенко.

Ранее сообщалось, что от отравлений контрафактом, содержащим метиловый спирт, пострадали 120 человек, 74 из них скончались.

«Семьдесят шесть человек отравились в Иркутской области метанолом, всего пострадавших — 123», — сказал глава регионального Минздрава на заседании комиссии по ЧС.

По его словам, минувшей ночью с отравлением метанолом в больницу поступил житель Шелехова, его состояние тяжелое.