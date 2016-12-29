В Купчино ищут грабителя с монтировкой, напавшего на салон сотовой связи

Полиция Фрунзенского района Петербурга расследует ограбление салона сотовой связи.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, преступление было совершено утром 28 декабря. В половине одиннадцатого посетитель вошел в помещение салона сотовой связи на Будапештской улице, 46. Он попросил продавца показать ему телефон Sony, взял его в руки, а потом достал монтировку и хотел разбить витрину. Впрочем, увидев, что витрина открыта, злоумышленник взял еще четыре телефона и убежал.

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.