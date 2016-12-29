СМИ: Третий черный ящик Ту-154 разрушен

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте потерпевшего крушение Ту-154, разрушен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Ранее была начата расшифровка двух других черных ящиков.

По словам источника агентства в силовых структурах, от третьего «черного ящика» обнаружена пленка, «что свидетельствует о его разрушении».

Источник отметил, что состояние двух других самописцев с Ту-154 — речевого и параметрического — удовлетворительное .Сейчас расшифровка этих самописцев проводится в Москве, добавил он.

В свою очередь, источник РИА Новости в силовых структурах отмечает, что сам самописец пока не обнаружен.

Расшифровка основного, параметрического бортового самописца с упавшего Ту-154 была начата 27 декабря в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил в Люберцах. По итогам анализа Минобороны сообщало, что «перечень вероятных причин крушения самолета» сужен. 28 декабря была начата расшифровка второго самописца.