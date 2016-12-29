В порту Усть-Луга узнали о задержании Израйлита из СМИ

Оперативники ФСБ проводили следственные действия в офисе оператора порта Усть-Луга, а о задержании и аресте председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», занимающегося развитием морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области, в компании узнали из СМИ, заявила журналистам 29 декабря директор по внешним связям организации Татьяна Паук.

«На данный момент времени мы абсолютно точно знаем о факте предъявления обвинения председателю совета директоров компании Валерию Соломоновичу Израйлиту. Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем», — сказала Паук.

По ее словам, визит оперативников никак не отразился на работе компании.

«Операционная деятельность осуществлялась в штатном режиме и в полном объёме. Многие сотрудники и не знали, что на верхнем этаже работают следователи, никаких «маски-шоу» не было», — сказала Паук.

Напомним, вечером 28 декабря стало известно, что Валерий Израйлит задержан (а потом и арестован) по делу о мошенническом хищении 1,5 миллиарда рублей.