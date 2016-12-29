Разбив окно, грабители похитили из машины петербуржца 3,6 млн рублей

Трое в масках ограбили петербуржца, менявшего доллары на рубли за час до этого.

Как стало известно «Фонтанке», 55-летний старший механик одной из петербургских фирм обратился в полицию Невского района 28 декабря около двух часов дня. Он рассказал, что в 12.50 к его Toyota Land Cruiser Prado, стоявшей на светофоре у дома №8 по Российскому проспекту, подбежали трое в масках. Они разбили стекло переднего пассажирского сиденья и похитили из салона пакет с 3 600 000 рублей.

Как говорят, мужчина за час до этого поменял в пункте в Лиговском переулке доллары на рубли на указанную сумму, деньги нужны были для покупки квартиры.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 (грабеж) УК РФ.