В Калининском районе умерла трехмесячная девочка
Новорожденная скончалась в квартире дома на Светлановском проспекте. Полиция Калининского района Петербурга проводит проверку.
Как стало известно «Фонтанке», тело трехмесячной девочки нашли в квартире дома по Светлановскому проспекту 28 декабря около 17 часов. По предварительной информации, семья ребенка эту квартиру снимала.
Тело малышки направили в морг для установления причины смерти.
Полиция района восстанавливает обстоятельства, предшествовавшие гибели девочки.