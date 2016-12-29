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29.12.2016 08:53
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Дюкова переизбрали главой "Газпром нефти"

Совет директоров ПАО "Газпром нефть" на заседании 28 декабря продлил контракт с Александром Дюковым на посту генерального директора еще на пять лет (с 31 декабря 2016 года).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на петербургскую компанию.

Дюков возглавляет "Газпром нефть" с конца 2006 года на протяжении двух сроков. В прошлый раз совет директоров компании единогласно переизбрал его 30 декабря 2011 года.

Отметим, что Александр Дюков одновременно является президентом футбольного клуба "Зенит".

 

 


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