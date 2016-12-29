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29.12.2016 08:45

Пушков: Charlie Hebdo - клоака, исторгающая нечистоты

Сенатор Алексей Пушков заявил, что карикатура французского журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 вызывает лишь омерзение.

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись к изображению гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

«Charlie Hebdo не имеет отношения ни к свободе слова, ни к информации. Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна — омерзение», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

Источник: РИА Новости


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