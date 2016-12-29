Мать актрисы Керри Фишер не пережила смерти дочери

В США мать актрисы Керри Фишер, известной по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», американская певица и актриса Дебби Рейнольдс скончалась в возрасте 84 лет после экстренной госпитализации.

«Это правда. Сейчас она с Керри», — сказал ее сын Тодд Фишер.

Ранее Дебби Рейнольдс была госпитализирована с подозрением на инсульт в Лос-Анджелесе.

Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл «Поющие под дождём», где она исполнила одну из главных ролей.

О смерти Керри Фишер стало известно 27 декабря.