Спасатели подняли на поверхность 19 тел жертв авиакатастрофы над Черным морем

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, 17 из них и все фрагменты тел доставлены в Москву, сообщил источник в силовых структурах.

«На месте крушения самолета на поверхность подняты 19 тел погибших, 17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы», — сказал источник.

Также, по его словам, спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета. Их уже доставили на специальную площадку в Сочи, где будет «выкладываться» разбившийся самолет.

Как утверждает источник, основная фаза поисково-спасательной операции на месте трагедии завершена.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.