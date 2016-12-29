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29.12.2016 02:44
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ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко

Четвертый раз в жизни зашел в камеру глава порта «Усть-Луга», президент промышленников Ленобласти и просто мультимиллионер Израйлит. И второй раз – в тюрьму ФСБ. Согласитесь, только это уже сенсация.
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
http://lenobl.ru/

Вдруг раз, и в 7 часов утра, 28 декабря в загородный дом на Медном озере во Всеволожском районе пришли с обыском оперативники Транспортной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Два, и они изъяли сумку драгоценностей, объяснив подозреваемому, что это необходимо как обеспечение ущерба, который зафиксирован в деле.

Три, и Валерий Израйлит арестован Дзержинским судом Петербурга по ходатайству Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Четыре, и Валерия Соломоновича досмотрел прапорщик при приеме во внутреннюю тюрьму ФСБ, что официально зовется изолятором Минюста на Захарьевской.

Пять, и после новости на «Фонтанке» весь городской и областной бомонд не спит и перезванивается. Потому, что это событие равносильно недавнему краху «дневного» губернатора Михальченко. Мы же всех поздравляли с прошедшим тридцать шестым.

Так что сразу продемонстрируем масштаб личности. Главное, что с 1999 года Израйлит занял пост генерального директора ОАО "Компания Усть-Луга", управляющей строительством и одноименным портом. Через шесть лет стал председателем совета директоров компании. Также он президент "Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области". Помимо этого он еще важная персона в Региональном отделении Объединенного народного фронта. Разумеется, видный деятель «Единой России». Что касается личного бизнеса, то он не только совладелец ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов», но и зарабатывает в «Агрофирме Ручьевский разлив» вместе с областным миллиардером Александром Рыбальченко и Андреем Муровым – сыном недавно покинувшего пост начальника ФСО России, Евгения Мурова. В принципе, если серьезный бизнесмен не знает кто это, то он или не серьезный, или не российский.

Однако, в Следственной службе регионального УФСБ оказалось дело, возбужденное явно не позднее 2015 года. «Фонтанка» делает такой вывод, так как в прошлом году в рамках этого дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск 60-летний петербуржец Александр Зарецкий. Именно он считается соучастником хищения полутора миллиардов рублей, которое 28 декабря предъявили Израйлиту. Другое дело, что Зарецкому сегодня теплее – он, по данным «Фонтанки», в Израиле.

По версии следствия, эти полтора миллиарда ушли как раз через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию», возглавляемую Зарецким. Механизм же, по мнению контрразведчиков прост – завышение смет, а приварок отправлялся в оффшоры Вирджинских островов.

Конечно, сегодня смешно, что наши коллеги из 47news в августе 2014 года опубликовали статью «Не вечный Израйлит», где детально рассказали как в 2012-м в порту «Усть-Луга» частично обрушился причал компании "Роснефтьбункер" (РНБ, нынешнее название АО "Усть-Луга Ойл") – владельца и оператора крупнейшего в Европе терминала по перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на танкеры. РНБ принадлежал структурам Геннадия Тимченко. Было установлено, что рухнул причал из-за нарушения техники безопасности при дноуглубительных работах, которые вела "Северная дноуглубительная компания", аффилированная с Израйлитом. Росморпорт вчинил иск на миллиард в качестве неустойки, и в августе 2014 года в СДК была введена процедура наблюдения.

Так что, похоже, Геннадию Тимченко удалось добиться хотя бы моральной компенсации. И даже он быстро сделать этого не мог. Ведь Израйлит часто не скрывал свих связей.

В связи с потрясающей городской и областной бизнес-новостью об аресте Израйлита, «Фонтанка» решила очертить его необычный портрет. Но для полноты восприятия необходимо вспомнить то, что не слишком к лицу герою.

Пропустим, что он родился 54 года назад в холодной Коми АССР. А прибыл в Ленинград к году Олимпиады в Москве.

Центр города трех революций со всеми его дефицитными соблазнами захлестнул молодого Валеру и в 1983 году Василеостровский суд приговаривает его к трем годам лишения свободы за незаконные валютные операции. В 1987 году Израйлит вновь осуждается к году колонии за случайный наезд с отягчающими. А как только ему исполнилось 29 лет, в апреле 1991 года его за контрабанду арестовывает Следственная служба КГБ и он первый раз попадает в исторически внутреннюю тюрьму НКВД, что сегодня на Захарьевской улице, а проход туда с Большого дома.

В колонии Форносово он проводит меньше четырех положенных ему лет, зато знакомится там с когда-то гремевшим в Петербурге Наилем-Василеостровским из «казанского» клана. Их часто можно было видеть в маленьком баре дома 5 по Наличной улице, что именовался «Банчок». Наиль тогда сыграл прогрессивную роль в жизни Валерия Соломоновича. Он не дал его разорвать другим гангстерам.

Первое кооперативное дело Израйлита было скромное – такой же бар, но на улице Тамбовской. Несмотря на то, что Наиля, как и почти всех аналогичных персонажей, застрелили, Израйлит к тому времени уже встал на финансовые ноги. И его зауважали за холодную голову.

А в конце 90-х не без помощи близких Владимиру Якунину людей он входит в обойму ОАО «Компания Усть-Луга» (вспомним, что Якунин с 1997 по 2000 год – начальник Северо-Западной инспекции Главного контрольного управления президента, после чего ушел в Минтранс и курировал как раз морские порты). Усть-Луга становится видным портом России со всеми сладкими вытекающими.

Последние годы Израйлит был очень важен. Всегда на «Мерседесе» с «президентскими» номерами «А003МР47». Врать не будем – без охраны. Всегда в лоске, всегда в ореоле могущественных связей. Чуть надменный, потому что, наверное, так, на его вкус должен выглядеть аристократ. Если уж новости от ОАО «Компания Усть-Луга», то про шикарные яхтенные регаты с Израйлитом.

Его немного сторонилась влиятельная Большая Хоральная Синагога Петербурга. Ведь Израйлит православный. Да он и не скрывал. Так, например, в апреле 2014-го он собственноручно доставил в специальной капсуле священный огонь из  храма Гроба Господня в Иерусалиме. И доставил на своем личном самолете Bombardier, стоящем ныне в Пулково.

И все было внешне отлично. Возьмем его сына – Марка. Ему немного за двадцать, а он уже при известном ресторане «Корюшка», на Петропавловке, что под маркой Ginza.

Другое дело, что внутри системы дела шли не лучшим образом. За «Компанией Усть-Луга» висят приличные долги, а сроки погашения процентов, да и самих кредитов далеки от договоров с банками. Но когда обо всем этом последние пару лет шептались, большинство истеблишмента отмахивалось. Мол, что бы то там ни было, а у него-то все будет. Даже так: если уж совсем горячо, – он-то дозвониться до ВЭ-ВЭ.

Похоже, оперативники Транспортной службы, побеспокоившие его 28 декабря в семь утра, не позволили ему воспользоваться мобильной связью. Да и бестолку это было. По информации «Фонтанки», арест Израйлита согласовывался. А на каком уровне – рассуждать бизнесу и властной элите Петербурга и Ленинградской области.

Когда надоест, советуем обратить внимание на крохотный нюанс. Несмотря на быстро сформированную бригаду адвокатов, Израйлит не ушел под 51-ую статью Конституции. Это «Фонтанка» гарантирует.

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"


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