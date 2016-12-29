Мексика сохранит открытую повестку дня для дискуссии с Трампом

Мексика сохранит открытую повестку дня для будущей дискуссии с избранным президентом США Дональдом Трампом, намереваясь обсудить все, начиная от торговли и безопасности на границе и заканчивая нелегальной миграцией и совместной борьбой с наркотрафиком. Об этом пишет International Business Times.

Отмечается, что основной целью мексиканского правительства будет наметить позитивное направление в двусторонних отношениях. Дата встречи еще не объявлена.

Во время президентской гонки Дональд Трамп активно выступал против нелегальных мигрантов из Мексики на территории США. Также он призывал построить стену на границе, чтобы прекратить приток мигрантов из этой страны.

Ранее сообщалось, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето хочет построить позитивные отношения с Трампом.