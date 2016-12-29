«Анжи» поменял владельца

Новым владельцем клуба Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы стал Осман Кадиев. Об этом сообщается на сайте команды.

«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба "Анжи", 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания соглашения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что переход от одного владельца к другому прошел безболезненно, а Кадиев выразил готовность «развивать клуб и футболистов из Дагестана».

«Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — подчеркивается в сообщении. На этом посту Кадиев сменил Сулеймана Керимова, который стал владельцем «Анжи» в январе 2011 года.

27 декабря пресс-служба клуба из Махачкалы объявила о том, что столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. «По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба», — говорилось в тексте заявления.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.