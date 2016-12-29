Еще
01:41 29.12.2016
Пришлите свою новость!
01:30
В прокат выходит отечественный "Викинг"
01:13
Петербуржцам представят парфюмерный спектакль
00:55
Мексика сохранит открытую повестку дня для дискуссии с Трампом
00:44
«Анжи» поменял владельца
00:32
Фондовый рынок США закрылся падением
00:20
США официально объявят о расширении санкций против России из-за кибератак
00:10
Глава порта «Усть-Луга» подозревается в хищении 1,5 млрд
28/12
Минобороны прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154
28/12
Мировые цены на нефть растут
28/12
В Киришах Мерседес сбил мужчину с ребёнком
28/12
Задержан президент порта «Усть-Луга»
28/12
В Петербурге назвали главного производителя молочных подделок
28/12
Facebook разрабатывает систему защиты авторских прав по аналогии с YouTube
28/12
В Роспотребнадзоре уточнили список не подпадающей под запрет косметики
28/12
В Мосгордуме приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам
28/12
Всеволожские судебные приставы осуждены за взяточничество
28/12
СМИ сообщили имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток
28/12
В МИД России пообещали ответить на новые санкции США
28/12
Силуанов оценил шансы России выиграть суд у Украины по долгу в 3 млрд долларов
28/12
Бывшая жена Кержакова задержана в Петербурге
28/12
Одесситы принесли к Генконсульству РФ цветы вместо выброшенных националистами
28/12
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154
28/12
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 декабря
28/12
Машину президента Аргентины забросали камнями
28/12
Политиком года на Украине стал "господин Никто"
28/12
Бесплатные электрички для лыжников в Ленобласти запустят 8 января
28/12
Премьер Израиля поблагодарил Трампа за поддержку
28/12
Российское посольство в Дамаске вновь обстреляли из миномётов
28/12
К июлю НИПЦ Генплана разработает концепцию развития «Конюшенной» и «Северной Коломны»
28/12
СПбГАСУ не выявил аварийных домов на Лиговском для реновации
28/12
В Риме обрушился дом
28/12
Одобрен законопроект о классификации гостиниц
28/12
Почти 40 процентов украинцев допускают "Майдан-3"
28/12
Последний задержанный стрелок с Крестовского предстанет перед судом
28/12
Британский велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьеры после допингового расследования
28/12
Власти Греции построят на островах тюрьмы для беженцев
28/12
Курс доллара опустился до 60,39 рубля
28/12
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со вкладом на 7,5 млн
28/12
КГИОП в 2016 году снял охрану с 20 объектов в Петербурге
28/12
Трамп: Стараюсь не обращать внимания на многочисленные препятствия президента О
28/12
После закрытия ЛАЭС Росатом продолжит продавать кобальт-60 в Канаду
28/12
Командование ДНР заявило о пятикратном увеличении за сутки количества обстрелов
28/12
Усманов станет налоговым резидентом РФ после ухода с поста президента МФФ
28/12
СЗППК сообщила график курсирования «Лыжных стрел»
28/12
В 2017 году в Петербурге начнут строить два больших парка
28/12
Глава ДНР: Экономика республики за год выросла вполовину
28/12
Фигуранту "болотного дела" Панфилову продлили арест
28/12
В российский парламент внесен законопроект об ужесточении продажи алкоголя
28/12
Ввод долгостроя «Охта-Модерн» откладывается на июнь 2017-го
28/12
В Никольском открылся МФЦ
28/12
В ФРГ задержали предполагаемого сообщника "берлинского террориста"
28/12
Больше ADA: Как допинг стал символом 2016 года
28/12
Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь
28/12
Россиянам разрешили платить налоги не только за себя
28/12
В Петербурге подполковник полиции приговорен к 18 годам за сбыт наркотика
28/12
В 2017 году Минздрав и ФФОМС не пустят в программу ЭКО неэффективные клиники
28/12
Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть
28/12
Мутко посоветовал чиновникам визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга
28/12
Путин собрал Совбез
28/12
Допинг по-фински: Итоги года в программе "Финский взгляд"
28/12
В Токио произошло землетрясение
28/12
Фабио Мастранджело создаст российский аналог венского новогоднего концерта
28/12
Грифонам на Банковском мосту назначили повторное обследование
28/12
«Ленэнерго» запитает кассы и парковки стадиона на Крестовском до новогоднего боя курантов
28/12
Компания, по вине которой в Мурзинку сливали «коктейль» из химических веществ, оштрафована на 35 тысяч
28/12
Открыто движение по 18 - 19-й линиям Васильевского острова
28/12
У Финляндского вокзала распродают «серебряные рубли 18-го века»
28/12
Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи
28/12
Рубль обновляет максимумы года
28/12
Мутко: Процесс сдачи стадиона в Петербурге идет по плану
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
29.12.2016 00:44

«Анжи» поменял владельца

Новым владельцем клуба Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы стал Осман Кадиев. Об этом сообщается на сайте команды.

«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба "Анжи", 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания соглашения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что переход от одного владельца к другому прошел безболезненно, а Кадиев выразил готовность «развивать клуб и футболистов из Дагестана».

«Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — подчеркивается в сообщении. На этом посту Кадиев сменил Сулеймана Керимова, который стал владельцем «Анжи» в январе 2011 года.

27 декабря пресс-служба клуба из Махачкалы объявила о том, что столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. «По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба», — говорилось в тексте заявления.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Анжи» поменял владельца
СМИ сообщили имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток
Последний задержанный стрелок с Крестовского предстанет перед судом
Британский велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьеры после допингового расследования
Мутко посоветовал чиновникам визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга
В Токио произошло землетрясение
Мутко: Процесс сдачи стадиона в Петербурге идет по плану
Пять игроков "Зенита" сыграют за сборную РФ на Мемориале Гранаткина
РУСАДА обвинило The New York Times в искажении информации
«Зенит» хочет заполучить Самариса и Тайсона
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Лунев в мешке
Почему российский спорт больше не нужен
Теперь и Поветкин. Кто следующий?
Российский биатлон уходит в сумрак
Кого «Зенит» покупает на замену Витселю
Заберут ли у России чемпионат мира
Российскому спорту сказали: «достаточно»
Кержаков получил красную карточку от ГИБДД
Балахничев: Россия уже давно не изобретает допинг, а закупает его из-за рубежа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

Сергей Михайличенко

Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

Готовы ли вы стать нефтяником?

Сергей Николаев

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

Михаил Огнев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

СОБР выносит шубы из Апраксина двора

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.