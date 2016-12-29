США официально объявят о расширении санкций против России из-за кибератак

Власти США 29 декабря официально объявят о мерах против России после кибератак на американские политические институты в преддверии выборов президента, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон планирует расширить санкции против России и предпринять меры в дипломатической сфере. Также источники отметили, что федеральное правительство планирует «некоторые внезапные действия» против российской стороны.

Власти США обвиняли Россию в организации кибератак против Демократической партии и в попытках повлиять на итоги выборов президента. В сентябре директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что хакеры из России все время совершают кибератаки на американские компьютерные системы, в связи с этим кибербезопасность останется большой проблемой для следующего президента США. В ноябре президент США Барак Обама сообщил о наличии у США доказательств причастности России к хакерским атакам.