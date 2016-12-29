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29.12.2016 00:20

США официально объявят о расширении санкций против России из-за кибератак

Власти США 29 декабря официально объявят о мерах против России после кибератак на американские политические институты в преддверии выборов президента, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон планирует расширить санкции против России и предпринять меры в дипломатической сфере. Также источники отметили, что федеральное правительство планирует «некоторые внезапные действия» против российской стороны.

Власти США обвиняли Россию в организации кибератак против Демократической партии и в попытках повлиять на итоги выборов президента. В сентябре директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что хакеры из России все время совершают кибератаки на американские компьютерные системы, в связи с этим кибербезопасность останется большой проблемой для следующего президента США. В ноябре президент США Барак Обама сообщил о наличии у США доказательств причастности России к хакерским атакам.

Источник: RNS


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23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
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