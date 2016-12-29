Глава порта «Усть-Луга» подозревается в хищении 1,5 млрд

Председатель совета директоров управляющей компании порта "Усть-Луга" Валерий Израйлит поздно вечером 28 декабря арестован Дзержинским судом. ФСБ вменила ему хищения на 1,5 млрд.

Как стало известно "Фонтанке", сегодня рано утром бизнесмена разбудили в особняке Всеволожского района и дальше повезли в штаб-квартиру на Шпалерной, 2. Многочасовые обыски завершились приездом в Дзержинский суд Петербурга с ходатайством следственной службы УФСБ об аресте.

По данным "Фонтанки", Израйлит подозревается в мошенническом хищении (статья 159 УК) около 1,5 млрд рублей, выделенных для порта. По версии следствия, деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы.

Бизнесмен, по информации "Фонтанки", согласился дать развернутые показания.

В УФСБ Петербурга и области от комментариев отказались.