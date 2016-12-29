Минобороны прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Черным морем «унизительно для нормального человека», передает ТАСС.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека», — сказал он.

Конашенков добавил, что из-за подобного «творчества», которое характеризует «западные ценности», их носители и защитники обречены «по меньшей мере на одиночество в будущем».