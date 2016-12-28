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28.12.2016 23:11
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Задержан президент порта «Усть-Луга»

Глава порта "Усть-Луга" Валерий Израйлит задержан в Петербурге сотрудниками УФСБ. В его штаб-квартире на Шпалерной идет обыск.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, сегодня, 28 декабря, в офис ОАО "Компания Усть-Луга", председателем совета директоров которого является Израйлит, пришли сотрудники следственной службы УФСБ, оперативники "транспортного" подразделения контрразведки и при поддержке "масок-шоу" в лице Росгвардии расположились внутри.

По данным "Фонтанки", Израйлит был задержан в качестве подозреваемого.  Следственная служба наверняка пожелает арестовать его.

Вместе с тем, адвокат Александр Почуев сообщил "Фонтанке" информацию иного характера:

"Задержание Валерия Израйлита мы не можем подтверждить. Оперативно-следственные мероприятия УФСБ проводятся по уголовному делу, возбужденному в отношении третьих лиц. За последние десять лет у Валерия Соломоновича было достаточно много успешных инвестпроектов, которые не могут не привлекать внимание правоохранительных органов и конкурентов".

Компания "Усть-Луга" управляет одноименным портом. Ранее ее возглавлял Владимир Якунин.

За последние годы хозяйство Валерия Израйлита испытало две значительные встряски, и обе связаны с Геннадием Тимченко.

В 2012-м в порту частично обрушился причал компании "Роснефтьбункер" (РНБ, нынешнее название АО "Усть-Луга Ойл") – владельца и оператора крупнейшего в Европе терминала по перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на танкеры. РНБ принадлежал структурам Геннадия Тимченко. Было установлено, что рухнул причал из-за нарушения техники безопасности при дноуглубительных работах, которые вела "Северная дноуглубительная компания" (СДК, аффилирована с Израйлитом). Росморпорт вчинил иск на миллиард в качестве неустойки, и в августе 2014 года в СДК была введена процедура наблюдения. Об этом детально рассказывал 47news.

Кроме того, в 2014-м было возбуждено уголовное дело по мошенническому хищению денег того же "Роснефтьбункера". Следственная служба ФСБ в марте 2015-го, когда компания уже не считалась активом Тимченко, задержала бывшего министра ЛНР Бугрова. По версии чекистов, он участвовал в поставке "Роснефтьбункеру" некондиционных труб, бывших в употреблении. Преступление датируется временем, когда в порту "Усть-Луга" шло строительство терминала для компании Тимченко.


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