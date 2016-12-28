Facebook разрабатывает систему защиты авторских прав по аналогии с YouTube

Звукозаписывающие студии требуют от социальной сети Facebook активнее защищать авторские права, пишет Financial Times.

Крупные студии звукозаписи призвали социальную сеть удалять видео, загруженные пользователями, в которых содержатся защищенные авторским правом материалы.

По данным издания, Facebook работает над технологией отслеживания контента, защищенного авторским правом, которая должна быть похожа на используемую YouTube программу Content ID.

Как только технология по отслеживанию подобных материалов будет утверждена, звукозаписывающие студии и Facebook начнут обсуждать заключение лицензионного соглашения, согласно которому студии будут получать отчисления за музыку, размещенную на сайте.