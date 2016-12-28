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28.12.2016 22:05

В Роспотребнадзоре уточнили список не подпадающей под запрет косметики

Роспотребнадзор уточнил список косметических средств, не подпадающих под месячный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом говорится в письме ведомства.

В письме говорится о спиртосодержащих косметических средствах, имеющих аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором или консистенцию, которая предотвращается использование данной продукции в качестве алкогольного суррогата. Роспотребнадзор упоминает в документе гели, спреи, пены, кремы и масла.

В связи с этим, в магазинах останутся лаки, муссы и лосьоны для волос, солнцезащитные спреи, дезодоранты с роликовым аппликатором, освежители в аэрозольной упаковке, кремы для лица, скрабы, средства для укрепления ногтей для снятия лака, в том числе средства по уходу за изделиями из кожи и влажные салфетки.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой временно приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25%.

 

Источник: Газета.ру


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