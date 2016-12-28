В Мосгордуме приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам

Мосгордума обязала своих депутатов согласовывать с органами власти все встречи с гражданами и избирателями, кроме собраний, сообщает ТАСС. За соответствующий закон в среду, 28 декабря, проголосовали 32 депутата, четыре – против.

Как передает РБК, автором инициативы стала председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы Татьяна Портнова. "Законопроект разработан в целях совершенствования порядка встреч с избирателями в формате публичных мероприятий", – заявил ее заместитель Кирилл Щитов.

В пояснительной записке к поправкам, опубликованной на сайте Мосгордумы, указывается, что "порядок проведения встреч депутатов с избирателями не определен, следовательно, существует пробел в правовом регулировании данного вопроса, который может привести к затруднениям в правоприменительной практике".

Теперь порядок встреч предлагается регулировать законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", согласно которому организатор мероприятия должен уведомить орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Заместитель Портновой уточнил, что необязательно согласовывать только собрание. "Если вы проводите встречу в формате собрания, то это формат, который по федеральному закону не требует согласования с органами власти", – подчеркнул Щитов.

Он добавил, что закон о митингах придется соблюдать, если депутат хочет провести встречу с избирателями в форме иного публичного мероприятия, например пикета или митинга, шествия, демонстрации.

По его словам, это делается "в целях обеспечения безопасности и самих участников этого публичного мероприятия, и других жителей столицы, которые не являются участниками данного мероприятия, но находятся рядом, а также в целях бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного прохода граждан и функционирования городских служб жизнеобеспечения".

Как отмечает РБК, публичные мероприятия в формате встречи с депутатами позволяли проводить митинги в случае проблем с их согласованием. Член комитета Госдумы по конституционному законодательству Вадим Соловьев назвал инициативу нарушающей конституционные права граждан на проведение митингов и участие в делах государства через своих представителей, а также закон о статусе депутата, позволяющий работать со своими избирателями.