СМИ сообщили имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, призеры Олимпийских игр 2014 года в Сочи входят в список из 31 биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Тогда же стало известно, что два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований, но их имена тогда остались неизвестны.

Кроме того, СБР отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.