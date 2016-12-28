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28.12.2016 21:13

В МИД России пообещали ответить на новые санкции США

Россия ответит, если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкционные угрозы из США.

По словам Захаровой, Россию снова пытаются пугать расширением санкций, мерами «дипломатического характера» и «даже диверсиями против компьютерных систем» с помощью «явно инспирированных утечек» в американских СМИ.

«Причем этот последний «новогодний привет» от команды [президента США] Барака Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие «кибератаки из Москвы», — отметила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что в России уже устали от лжи про русских хакеров, которая продолжает «литься в США с самого верху». По словам Захаровой, эту дезинформацию запустила администрация Обамы «в стремлении подыграть нужному для себя кандидату» на президентских выборах.

«Остается лишь добавить, что, если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России», — заявила Захарова.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США готовится объявить санкции России, а также другие ответные меры за якобы вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм позже заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин могут ожидать новых санкций.

 

 

Источник: Газета.ру


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