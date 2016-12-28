Силуанов оценил шансы России выиграть суд у Украины по долгу в 3 млрд долларов

Глава российского Минфина Антон Силуанов назвал высокими шансы РФ выиграть суд у Украины по долгу на 3 миллиарда долларов.



РФ в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Заем был предоставлен Киеву через выкуп Россией в 2013 году выпуска суверенных евробондов Украины. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.



Суд рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в пользу России 17-20 января 2017 года.



«Надеюсь, что решение суда будет объективным, сейчас не хочется забегать вперед, но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».



Российский министр выразил сожалением в связи с тем, что «Украина больше имитировала деятельность» по достижению договоренностей с Россией.



«Мы до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации, но на условиях, конечно, лучше, чем у коммерческих кредиторов», — подчеркнул в очередной раз Силуанов.