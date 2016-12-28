Бывшая жена Кержакова задержана в Петербурге

Бывшая гражданская жена футболиста "Зенита" Екатерина Сафронова вечером 28 декабря задержана в Петербурге уголовным розыском. У нее нашли белый порошок.

Как стало известно "Фонтанке", около 19.30 сотрудники Приморского УМВД вторглись в деловые отношения белокурой девушки и незнакомца, завязавшиеся на улице Оптиков у 52-го дома. Девушка заплатила за рассыпчатое вещество, что стало поводом для задержания.

В 44-м отделе белокурой оказалась Екатерина Сафронова – бывшая гражданская супруга Александра Кержакова, экс-жена хоккеиста Кирилла Сафронова.

Белый порошок увезли на экспертизу. По данным "Фонтанки", в устном объяснении Екатерина сообщила, что она осведомлена о наркотической природе вещества, и приобретала его для личных нужд.

В настоящее время мероприятия продолжаются в рамках доследственной проверки.

Наркотики стали причиной тяжбы между Кержаковым и Сафроновой в 2014-2015 годах. Футболист оградил общего ребенка от Екатерины, обвинив ее во вредной привычке. Эксперты петербургской психиатрической больницы №6 подтвердили употребление и допустили, что мать в такие периоды может представлять угрозу для жизни и здоровья ребенка. Суд ограничил ее в правах и определил место жительства с отцом.