Одесситы принесли к Генконсульству РФ цветы вместо выброшенных националистами

Жители Одессы снова принесли цветы к Генеральному консульству России вместо выброшенных активистами запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» (ПС). Так одесситы выразили соболезнование гражданам России в связи с катастрофой Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает издание «Таймер».

Ранее в тот же день сообщалось, что члены ПС выбросили цветы и свечи, принесенные к российскому Генконсульству в память о жертвах катастрофы Ту-154. Также радикалы сорвали с забора плакаты с соболезнованиями, повесив вместо них другие, содержащие оскорбительные надписи.

Как отмечает «Таймер», руководитель одесского «Правого сектора» назвал действия своих соратников генеральной уборкой.

Российские дипломаты отметили, что полиция не пресекала действий активистов. «Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма сделано не было», — сообщил сотрудник консульства.