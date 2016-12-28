Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в твиттере.

На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». На фоне рисунка есть надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».

"The repertoire of the red army choirs is enhanced" Charlie Hebdo mocking the victims of the Tu-154 crash. pic.twitter.com/gaCdIPEuSc — Ollie Richardson (@O_Rich_) 28 декабря 2016 г.

Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».