Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в твиттере.

На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». На фоне рисунка есть надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».

"The repertoire of the red army choirs is enhanced"

Charlie Hebdo mocking the victims of the Tu-154 crash. pic.twitter.com/gaCdIPEuSc

— Ollie Richardson (@O_Rich_) 28 декабря 2016 г.