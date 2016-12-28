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28.12.2016 19:35

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в твиттере.

На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». На фоне рисунка есть надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».

 

 

Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».

Фото: фото с сайта vk.com

Источник: Газета.ру


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